Σέρρες: Απελευθέρωσαν βαρυποινίτη ντυμένοι σαν άνδρες της ΟΠΚΕ - Πώς έγινε η κινηματογραφική απόδραση

Κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 11/9 στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Συνεργοί κακοποιού εμφανίστηκαν ντυμένοι ως άνδρες της ΟΠΚΕ και τον απελευθέρωσαν αφοπλίζοντας τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν.

Πώς έγινε η κινηματογραφική απόδραση

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος είπε στους αστυνομικούς ότι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Εκεί, όμως, τον περίμεναν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί της ομάδας προστασίας.

Όταν το όχημα έφτασε στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου εμφανίστηκαν δύο αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν άνδρες με τα διακριτικά της ΟΠΚΕ με όπλα και κουκούλες.

Υπό την απειλή καλάσνικοφ κατάφεραν να απελευθερώσουν τον 41χρονο κρατούμενο αλβανικής καταγωγής και τράπηκαν σε φυγή.

Από τη στιγμή της απόδρασης βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τόσο του κρατούμενου όσο και των συνεργών του.

Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπόλοιπων δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν ο κρατούμενος και οι συνεργοί του.