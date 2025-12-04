Σέρρες: Αποκάλυψη για την κλούβα των ΜΑΤ που χτύπησε αγρότες - Ποιος πήρε την απόφαση

Σε μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη προχώρησε το Star για το περιστατικό που έλαβε χώρα εν μέσω των κινητοποιήσεων στις Σέρρες, όταν κλούβα των ΜΑΤ εμβόλισε αγρότες εντός των τρακτέρ τους, για να σπάσει το μπλόκο τους στον κόμβο Πετριτσίου.

Όπως μετα΄φερει το δελτίο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ηγεσία της ΕΛΑΣ πλαισιώνουν το περιστατικό ως «πρωτοβουλία του αστυνομικού» που οδηγούσε το όχημα, καταδικάζοντάς την, και αρνούμενοι ότι υπήρξε σχετική εντολή.

Αναφέρεται πως ο υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει δώσει εντολή ο χειρισμός των αγροτικών κινητοποιήσεων να γίνεται «διακριτικά και χωρίς βία», έχοντας δηλώσει πως «η αστυνομία δεν είναι απέναντι στους αγρότες».

Σέρρες: Οι εντολές που είχε ο οδηγός στην κλούβα

Μάλιστα, αναφέρεται πως η ρητή εντολή που είχε ο αστυνομικός ήταν να κατέβει από την κλούβα και να εξηγήσει τις προθέσεις του στους αγρότες.

Εάν πάλι διαπίστωνε πως δεν δύνατο να φέρει εις πέρας τις εντολές του για το σπάσιμο του μπλόκου, η ενδεδειγμένη ενέργεια ήταν να καλέσει ενισχύσεις και όχι να δράσει αυτοβούλως.