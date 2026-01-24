Σέρρες: «Αύριο θα σε δέσω πιο σφιχτά» - Δύο χρόνια φυλάκιση στη δασκάλα που φίμωσε 13χρονο

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη διευθύντρια Γυμνασίου στο Νέο Σούλι στις Σέρρες, για την κακοποίηση 13χρονου μαθητή. Η εκπαιδευτικός κατηγορήθηκε ότι «φίμωσε» το παιδί με μονωτική ταινία και διέταξε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Η διευθύντρια τοποθέτησε μονωτική ταινία στο στόμα του μαθητή και στη συνέχεια ανάγκασε συμμαθητή του θύματος να τον ακινητοποιήσει δένοντας τα χέρια του με χαρτοταινία.

Η φιλόλογος που μπήκε στην τάξη την επόμενη ώρα βρήκε τον μαθητή δεμένο και σε κατάσταση σοκ, όπως αναφέρει το Lion news.

Σέρρες: Βαριά ποινή στην εκπαιδευτικό

Η δικαιοσύνη απέδωσε στην εκπαιδευτικό δύο βαρύτατες κατηγορίες, για παράνομη βία (ποινή 12 μηνών) και σωματική βλάβη ανηλίκου (ποινή 18 μηνών). Η απόφαση που επέβαλε το δικαστήριο είναι ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν κατηγορηματική, απορρίπτοντας το αίτημα αναστολής της ποινής που υπέβαλε ο δικηγόρος της εκπαιδευτικού. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, ορίζοντας το ποσό των 10 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης.

Η μητέρα του μαθητή, κατέθεσε στο δικαστήριο την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο γιος της μετά το επεισόδιο. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από την κόρη της ότι η διευθύντρια ζήτησε να κλείσει το στόμα του παιδιού με ταινία και προέτρεψε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

Σέρρες: «Σήμερα θα σε δέσω πιο σφιχτά»

«Ήταν στρεσαρισμένος και φοβόταν ότι θα τον κοροϊδέψουν αν έκλαιγε», δήλωσε η μητέρα, προσθέτοντας ότι το παιδί υπέστη σοβαρή ψυχική πίεση. Μάλιστα, κατήγγειλε πως την επόμενη ημέρα, η διευθύντρια είπε στο παιδί: «Σήμερα έχω μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά».

Αναφερόμενη στην απολογία της καταδικασθείσας διευθύντριας, η μητέρα ήταν κατηγορηματική, τονίζοντας ότι «το να δένεις τα χέρια και να φιμώνεις ένα παιδί, δεν είναι αστείο», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης περί δήθεν προσπάθειας κλεισίματος του σχολείου.

Ο δικηγόρος της 60χρονης διευθύντριας, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση, δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε να έχει δοθεί τόσο μεγάλη δημοσιότητα στο περιστατικό.