Σέρρες: «Βλέπετε τη γάτα; Είναι ο πατέρας μου» - Τι έλεγε στα παιδιά η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή

Όλο και περισσότερο νόημα βγάζει πλέον η φαινομενικά απονενοημένη πράξη της εκπαιδευτικού που φίμωσε μαθητή της στις Σέρρες, καθώς μαρτυρίες δίνουν ενδείξεις ότι η καθηγήτρια δεν είχε σώας ρας φρένας.

Μέχρι τώρα, ο σύζυγός της έχει πει πως η 60χρονη εκπαιδευτικός, διευθύντρια μάλιστα του γυμνασίου, τον υποχρέωνε να μένει στο υπόγειο του σπιτιού τους, και ασκούσε σωματική βία επάνω του.

Έχει έρθει στην επιφάνεια επίσης περιστατικό, κατά το οποίο η εν λόγω είχε επιτεθεί κατά άλλης καθηγήτριας και την είχε ξυλοκοπήσει, εντός του γυμνασίου.

Σέρρες: «Η γάτα είναι μετεμψύχωση του πατέρα μου»

Χαρακτηριστικά της ψυχικής της κατάστασης είναι σκηνικά για τα οποία κάνει λόγο η εκπομπή του MEGA, στα οποία φερόμενα η καθηγήτρια έφερνε τη γάτα της στο σχολείο, και την παρουσίαζε στους μαθητές ως...«μετεμψύχωση του πατέρα της».

«Βλέπετε τη γάτα; Είναι μετεμψύχωση του πατέρα μου. Θα πρέπει να τη σέβεστε και να την προσκυνάτε», φέρεται να έλεγε.

Οι μαθητές του σχολείου, που γνώριζαν από πρώτο χέρι τις ιδιοτροπίες της 60χρονης, έχουν υποδείξει και τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογαριασμούς του γυμνασίου, όπου τα λεγόμενά της μοιάζουν με τις φλυαρίες κάποιου χωρίς επαφή με την πραγματικότητα:

«Σήμερα είχαμε τα επίσημα βαφτίσια για το σχολείο μας. Οίκος ανοχής...με διδακτορικό. Σας παρακαλούμε, μη ρίχνετε άλλα κέρματα στη Fontana di Trevi...», έγραφε σε ένα από αυτά.