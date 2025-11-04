Μενού

Σέρρες: Έγκυος γέννησε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο

Μάχη έδωσαν γιατρός και πλήρωμα του ΕΚΑΒ για να κρατήσουν στη ζωή νεογνό που γεννήθηκε μέσα σε ασθενοφόρο.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Intime
  • Α-
  • Α+

Μάχη έδωσαν γιατρός και πλήρωμα του ΕΚΑΒ στις Σέρρες για να κρατήσουν στη ζωή νεογνό που γεννήθηκε μέσα σε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η έγκυος γυναίκα αρχικά πήγε στο Κ.Υ. Ηράκλειας και από δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής με όλο το πλήρωμα να κάνει προσπάθειες να το κρατήσει στη ζωή.

Μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωρό επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα όπου παρακολουθείται από τους παιδιάτρους, ενώ είναι πιθανό λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ