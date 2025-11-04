Σέρρες: Έγκυος γέννησε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο

Μάχη έδωσαν γιατρός και πλήρωμα του ΕΚΑΒ στις Σέρρες για να κρατήσουν στη ζωή νεογνό που γεννήθηκε μέσα σε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η έγκυος γυναίκα αρχικά πήγε στο Κ.Υ. Ηράκλειας και από δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ο γιατρός και η μαία προχώρησαν αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Το μωρό παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής με όλο το πλήρωμα να κάνει προσπάθειες να το κρατήσει στη ζωή.

Μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωρό επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα όπου παρακολουθείται από τους παιδιάτρους, ενώ είναι πιθανό λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.