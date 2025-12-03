Σέρρες: Η στιγμή που αγρότες κυνηγούν κλούβα της αστυνομίας που χτύπησε δύο τρακτέρ

Μία κλούβα της αστυνομίας υποχρέωσαν σε άτακτη οπισθοχώρηση οι αγρότες στις Σέρρες, ενώ αίσθηση προκαλεί η συμπεριφορά του οδηγού που χτύπησε πάνω σε δύο τρακτέρ, ενώ πάτησε φρένο την τελευταία στιγμή, ενώ ένας αγρότης βρισκόταν στο δρόμο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, όλα συνέβησαν στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες. Ο οδηγός της κλούβας της αστυνομίας κάνει αναστροφή, χτυπάει με ένα τρακτέρ και στη συνέχεια αναπτύσσει ταχύτητα.

Την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ακουμπάει με δεύτερο τρακτέρ, το σπρώχνει και σπινάρει, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Οι αγρότες των Σερρών έστησαν αρχικά το πρωί μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχερια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα.