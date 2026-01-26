Σέρρες: Πλημμύρες, ζημιές και απεγκλωβισμός ζευγαριού στην Φαιά Πέτρα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές στο Σιδηρόκαστρο και τα χωριά γύρω από τον Κρουσοβίτη, με τον Δήμο Σιντικής να ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του Δήμου επιχειρούν στον καθαρισμό της κοιλάδας, ώστε να αποτραπεί η είσοδος των νερών στην πόλη.
Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε ζευγάρι κτηνοτρόφων στη Φαιά Πέτρα, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε έκτακτο συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων.
Προβλήματα σημειώνονται και στον δρόμο Σερρών–Μετοχίου, όπου η έντονη βροχόπτωση παρέσυρε φερτά υλικά. Στον Δήμο Βισαλτίας οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδρομή Θερμά–Πατρίκι λόγω νερών και λάσπης στο οδόστρωμα.
Κλειστή παραμένει η Ιρλανδική Διάβαση Καστανοχωρίου, ενώ της Ευκαρπίας λειτουργεί κανονικά.
