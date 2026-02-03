Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του, σε χωριό στις Σέρρες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Είχε προηγηθεί, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, καταγγελία από την κόρη της ηλικιωμένης προς την Άμεση Δράση ότι η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Η 78χρονη παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών για ιατρικές εξετάσεις, ενώ καταθέτοντας στην αστυνομία φαίνεται να αποκάλυψε ότι είχαν συμβεί ανάλογα περιστατικά και κατά το παρελθόν, τα οποία όμως δεν ανέφερε στα παιδιά της. Γι αυτό το λόγο η δίωξη που ασκήθηκε στον 56χρονο είναι για βιασμό κατ' εξακολούθηση.