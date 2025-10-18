Σέρρες: Στα χέρια της αστυνομίας 3 ανήλικοι που ξάφρισαν 8 καταστήματα και 1 ΙΧ

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων Ρομά προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, μετά από μπαράζ διαρρήξεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη.

Πρόκειται για δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 14 ετών, και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου 2025, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι είχαν διαπράξει, μέσα σε δύο νύχτες, συνολικά 8 διαρρήξεις καταστημάτων και μία διάρρηξη οχήματος. Συγκεκριμένα:

Το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου, διέρρηξαν 5 καταστήματα στις Σέρρες, αφαιρώντας συνολικά 897 ευρώ , 3 κινητά τηλέφωνα , ενώ από όχημα αφαίρεσαν 20 ευρώ , 2 τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα .

Την ίδια νύχτα επιχείρησαν να διαρρήξουν ακόμη 2 καταστήματα, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποσπάσουν κάτι.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το βράδυ της 14ης προς 15η Οκτωβρίου, οι δύο ανήλικοι είχαν διαρρήξει άλλα 3 καταστήματα, αποσπώντας 530 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές (16/10) τα ξημερώματα οι τρεις ανήλικοι, μαζί με ακόμη μία 14χρονη συνεργό, επιχείρησαν να παραβιάσουν την είσοδο ενός ακόμη καταστήματος, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν τη διάρρηξη.

Οι επιχειρήσεις που αποτέλεσαν στόχο περιλαμβάνουν από καφετέριες και ψητοπωλεία, μέχρι ανθοπωλείο και καταστήματα λιανικής.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι ανήλικοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.