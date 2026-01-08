Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση στις Σέρρες, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από 16χρονο, επειδή –σύμφωνα με τις αρχές– είχε επικοινωνήσει με την κοπέλα του δράστη.

Ο ανήλικος, που έχει ήδη ομολογήσει την επίθεση, παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές, ενώ η νεκροτομή έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Μετά τον καβγά, ο 17χρονος είχε ζητήσει από υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών να του επιτραπεί η είσοδος για να πλυθεί και παρέμεινε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά.

Ο 15χρονος, μιλώντας μέσα από τα κρατητήρια, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Όπως δήλωσε:

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε.

Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Πάντως εγώ έμαθα πως 1 και 30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ μιάμιση ήμουν σπίτι μου. Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου ζητάω μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου.»

Όταν ρωτήθηκε αν το κίνητρο της επίθεσης ήταν όσα ειπώθηκαν στην κοπέλα του, απάντησε:

«Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό.»

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.