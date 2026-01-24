Μενού

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία και να έδωσε εντολή να τον δέσουν

Σοβαρή καταγγελία αναφέρει ότι καθηγήτρια στις Σέρρες έκλεισε το στόμα μαθητή της με χαρτοταινία και ύστερα έδωσε εντολή στους υπόλοιπους μαθητές να του δέσουν τα χέρια.

Μια σοκαριστική καταγγελία ήρθε στο φως από σχολείο στις Σέρρες καθώς συνελήφθη καθηγήτρια που φέρεται να ότι έκλεισε το στόμα μαθητή με χαρτοταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έλαβε χώρα εχθές Παρασκευή (23/1) με την 60χρονη καθηγήτρια να έβαλε τη χαρτοταινία  χαρτοταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος και τον έδεσε με χαρτοταινία στα χέρια.

 

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί για αυτή την ενέργεια που έκανε σε βάρος του 13χρονου μαθητή. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικοιγραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων
 

