Σέρρες: Τι απαντά στο Reader το νοσοκομείο για τον γυναικολόγο που είπε για «οριστική τακτοποίηση αδέσποτων»

Απάντηση για την ανεκδιήγητη ανάρτηση του γυναικολόγου Υφαντίδη Δαμιανού έδωσε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, μετά από ερώτηση του Reader.

Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να δώσει μια επίσημη απάντηση σχετικά με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος εργάζεται εκεί.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών απαντάει χαρακτηριστικά τα εξής: «Σας ενημερώνουμε ότι το νοσοκομείο Σερρών έλαβε γνώση της καταγγελίας κατά του ιατρού γυναικολόγου κ. Υφαντίδη Δαμιανού και ήδη από 06-05-2026, προχώρησε στη προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως είχαμε δημοσιεύσει χθες (06/05) ο γυναικολόγος Δαμιανός Υφαντίδης είχε κάνει δημόσια ανάρτηση στο Facebook, στην οποία άφηνε υπονοούμενα περί θανάτωσης ζώων. Συγκεκριμένα στην ανάρτηση έγραφε τα εξής:



«Εγώ πάντως, κοπρόσκυλα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή/και τη ζωή ακόμη μωρών παιδιών, υπερηλίκων και ανήμπορων, ούτε συνέντευξη θα τους πάρω ούτε θα διερευνήσω αν έχουν… ψυχολογικά προβλήματα. Τακτοποιώ το θέμα ήσυχα, γρήγορα, οριστικά, καθαρά και με απόλυτη ασφάλεια για τους συνανθρώπους μου.



Τοποθετώ βλέπετε, την ανθρώπινη ζωή σε δυσθεώρητο ύψος, σε σχέση με ενός (ή περισσότερων) σκύλων.

ΥΓ: Τζά; Ζωόφιλοι; Κοπιάστε να με κάνετε ντα! (Αν με πιάσετε πρώτα, βεβαίως!)».

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από πολίτες και σωματεία, ο συγκεκριμένος γιατρός έκανε νέα ανάρτηση, η οποία είχε ειρωνικό ύφος. Η νέα ανάρτηση ανέφερε τα εξήες:

«Πολλά φιλάκια στους “θαυμαστές” μου που έχουν χάσει προ πολλού την αίσθηση τού μέτρου, τής ιεράρχησης τών αξιών και, το κυριότερο, την ουσία τής ανθρωπιάς και τής ζωής.

Η άγνοιά τους περί Φύσεως είναι αβυσσαλέα και η αμάθειά τους παχυλή. Ας προσέξουν μόνο με τις κατάρες, τις ύβρεις και τις απειλές τους, μην τυχόν και βρεθούν οι ίδιοι τυλιγμένοι σε μια κόλλα χαρτί.

Όσο για μένα;

Η πιθανότητα να τους φοβηθώ αποτελεί μάλλον σουρεαλιστικό ανέκδοτο!»

Πλέον και οι δύο αναρτήσεις έχουν «κατέβει» από το Facebook. Όπως είχε αναφέρει χθες, μιλώντας στο Reader, η Φωτεινή Κοσμοπούλου, πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Εθελοντών «Ο Σπίθας» στις Σέρρες, «έγιναν καταγγελίες στην ηλεκτρονική δίωξη και οι αναρτήσεις κατέβηκαν το πρωί της επόμενης ημέρας».