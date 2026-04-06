Σε συναγερμό η αστυνομία στις Σέρρες μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στο πολιτικό γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, βουλευτή της ΝΔ.

Όπως αναφέρει το lionnews.gr, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 9:15 το πρωί, όταν άγνωστος κάλεσε με απόκρυψη αριθμού στο γραφείο της βουλευτή. Το τηλεφώνημα απάντησε συνεργάτης της κυρίας Αραμπατζή, ο οποίος άκουσε τον δράστη να προειδοποιεί για την ύπαρξη βόμβας, γεγονός που σήμανε την άμεση εκκένωση του κτιρίου και την κινητοποίηση της αστυνομίας.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να προχωρούν στον αποκλεισμό του χώρου για την ασφάλεια των πολιτών και των περιοίκων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, αστυνομικοί της Δημόσιας Ασφάλειας και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης εκρηκτικών υλών που ερευνά εξονυχιστικά κάθε γωνιά του γραφείου.

