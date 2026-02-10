Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανάφη το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 36 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά της Ανάφης και εστιακό βάθος 111,9 χιλιόμετρα.