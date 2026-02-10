Μενού

Σεισμός στην Ανάφη: Ταρακουνήθηκε η περιοχή

Σεισμός ταρακούνησε την Ανάφη το πρωί της Τρίτης. Τι δείχνουν οι μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

σεισμός Ανάφη
Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανάφη το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο 36 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά της Ανάφης και εστιακό βάθος 111,9 χιλιόμετρα.

ΕΛΛΑΔΑ