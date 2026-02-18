Σφοδρή απάντηση δικαστών για τη δίκη των Τεμπών: «Γελοίες κατηγορίες περί στημένων συνθέσεων»

«Άστραψαν και βρόντηξαν» δικαστές και εισαγγελείς απέναντι σε ισχυρισμούς περί στημένων συνθέσεων και διορισμένων δικαστών από το υπουργείο Δικαιοσύνης στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για «πολιτική τυμβωρυχία και άκρατο καιροσκοπισμό πάνω στη δίκη των Τεμπών», καταγγέλλοντας «γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές», όπως μεταδίδει το dikastiko.gr.

«Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την “υπόθεση των Τεμπών” ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη», τονίζει η Ένωση, επισημαίνοντας ότι «επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στη σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον, έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών».