Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τη χώρα, με την Αττική να δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν μετατρέψει πολλούς δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η οδός Πειραιώς παραμένει κλειστή από τη Χαμοστέρνα έως την Πέτρου Ράλλη, ενώ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος η κίνηση διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα στο ύψος του Καλαμακίου.

Στον Πειραιά, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 11 κλήσεις για άντληση υδάτων και 5 για παροχή βοήθειας, καθώς οι πλημμυρισμένοι δρόμοι δημιουργούν δυσκολίες στους κατοίκους. Οι εικόνες που δίνει το orange agency press είναι συγκλονιστικές.

Παράλληλα, με απόφαση των αρχών, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο διήμερο.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με τον κίνδυνο νέων προβλημάτων να παραμένει υψηλός.

Κεραυνοί πάνω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα

Bίντεο από τον σταθμό του ηλεκτρικού στα Πετράλωνα

Εικόνες από το κέντρο της Αθήνας

