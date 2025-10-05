Σφοδρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στα Χανιά: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε ελιά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Πολεμάρχι Χανίων, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και καρφώθηκε σε ελιά.

Από τη σύγκρουση, έχουν τραυματιστεί και τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο, μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: zarpanews