Σφοδρό τροχαίο στα Χανιά με τρεις τραυματίες: ΙΧ έγινε «παλιοσίδερα»

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (18/8) στο Ακρωτήρι, στο ύψος του Πυθαρίου στα Χανιά, κατά το οποίο τραυματίστηκαν σοβαρά τρία άτομα.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των τριών ατόμων. Ανάμεσά τους και μια νεαρή γυναίκα που φέρει πιο σοβαρά τραύματα, καθώς έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα οχήματα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η Τροχαία Χανίων βρέθηκε άμεσα στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

