Σφοδρό τροχαίο στο Μαρκόπουλο: Ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και δύο τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο Αττικής με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής όπου επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό ενός νεαρού, οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Οι δύο άλλοι νεαροί μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Διενεργείται προανάκριση για το ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.
- Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Νόμιζα ότι έγινε σεισμός», λέει μάρτυρας
- Άφησε ιατρική και στίβο, πήγε να τα βροντήξει, έτρωγε παγάκια και τελικά έγινε Παγκόσμιος: Αυτός είναι ο Στέφανος Ντούσκος
- The Voice: Η ατάκα Μαζωνάκη για το Δρομοκαΐτειο που «πάγωσε» το κοινό
- «Με έδιωξε από το γύρισμα»: Πέντε σκηνές από ελληνικές σειρές που παραλίγο να μη γυριστούν ποτέ λόγω γέλιων
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.