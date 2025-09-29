Σφοδρό τροχαίο στο Μαρκόπουλο: Ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και δύο τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μαρκόπουλο Αττικής με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής όπου επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό ενός νεαρού, οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι δύο άλλοι νεαροί μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Διενεργείται προανάκριση για το ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.