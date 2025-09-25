Σχέδιο για 100 προσλήψεις Ρομά αστυνομικών στους καταυλισμούς

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει την πρόσληψη 100 Ρομά ως ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο προσπάθειας για τον περιορισμό της εγκληματικότητας σε καταυλισμούς και περιοχές με έντονη παρουσία της κοινότητας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου συλλογής πληροφοριών από το εσωτερικό των κοινοτήτων.

Ειδική έμφαση δίνεται σε περιοχές με αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας, όπως τα δυτικά προάστια της Αττικής, η Θεσσαλονίκη και η Ηλεία.

Τα προσόντα και ο ρόλος τους

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να γνωρίζουν τη γλώσσα Ρομανί. Στελέχη της Κατεχάκη επισημαίνουν ότι η ένταξή τους στο αστυνομικό σώμα θα ενισχύσει την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών δομών εντός της κοινότητας Ρομά, διευκολύνοντας έτσι την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους νέους ειδικούς φρουρούς να αξιοποιηθούν και ως «μυστικοί» αστυνομικοί, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δράση εγκληματικών ομάδων.