Το σχέδιο για μεγάλο χτύπημα του 37χρονου Παλαιστίνιου - Είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία

Στα χέρια των ελληνικών αρχών βρίσκεται 37χρονος ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κρήτη, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της ΔΑΕΕΒ. Ο άνδρας κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς, εκπαίδευση σε στρατόπεδο της οργάνωσης στη Μαλαισία και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών τις τελευταίες εβδομάδες και φέρεται να συνδεόταν με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για παρόμοιες υποθέσεις.

Σχέδιο επίθεσης και πιθανός στόχος ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 37χρονος είχε ως αποστολή την προετοιμασία «εντυπωσιακού» χτυπήματος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρεται να εξεταζόταν και ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμενόταν να καταπλεύσει στην Κρήτη.

Ο ίδιος φέρεται να είχε λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών και να ανέμενε υλικά για την υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις θα πραγματοποιούνταν σε ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και υλικά που εξετάζονται ως προς τη σχέση τους με την κατασκευή εκρηκτικών.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τη σύνδεσή του με τέσσερις Παλαιστίνιους που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο, οι οποίοι φέρονται να είχαν εκπαιδευτεί στο ίδιο στρατόπεδο στη Μαλαισία και να σχεδίαζαν επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων.

Η ομολογία

Μετά τη σύλληψή του, ο 37χρονος οδηγήθηκε σε ανάκριση, όπου σύμφωνα με πληροφορίες παραδέχθηκε μέρος των σχεδίων που του αποδίδονται, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το πλήρες δίκτυο επαφών και τον βαθμό εμπλοκής του.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα για να παρουσιαστεί ενώπιον εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Η εκπαίδευση στη Μαλαισία

Ο 37χρονος φέρεται να ζούσε μόνιμα στη Λωρίδα της Γάζας μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, όπου και στρατολογήθηκε από τη Χαμάς. Στη συνέχεια, στάλθηκε σε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της οργάνωσης στη Μαλαισία.

Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκπαιδεύτηκε από τον προσωπικό του χειριστή στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, χρησιμοποιώντας απλά υλικά που μπορούν να βρεθούν στο εμπόριο.