Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για το κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Στόχος η μείωση μετακινήσεων κατά 25%

Σε εφαρμογή ενός νέου σχεδίου για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και της ατελείωτης κίνησης στους δρόμους, προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, θέτοντας ως βασικό στόχο τη μείωση των μετακινήσεων κατά 25%. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η αποσυμφόρηση των δρόμων, αλλά και ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το σχέδιο της αστυνομίας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα

Μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις, η ΕΛ.ΑΣ. επιδιώκει όχι μόνο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση σε πιο βιώσιμες μορφές αστικής κινητικότητας.

H Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ θα επιστρατεύσει αστυνομικούς και drones.

Αναλυτικά η «καρδιά» του προγράμματος θα είναι το Θ.Ε.Π.Ε.Κ, δηλαδή ένας θάλαμος επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας.

150 αστυνομικοί θα τοποθετηθούν σε κεντρικούς κόμβους.

40 μοτοσικλετισές της τροχαίας θα επεμβαίνουν άμεσα όπου παρατηρείται πρόβλημα.

Συγκεκριμένα οι μοτοσικλετιστές θα πηγαίνουν όπου υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία (π.χ. Κηφισός). Το πού υπάρχει πρόβλημα θα φαίνεται σε πραγματικό χρόνο από την εικόνα που θα στέλνουν τα dronew στον θάλαμο επιχειρήσεων.

Η λειτουργία του σχεδίου προβλέπεται μετά το Πάσχα.