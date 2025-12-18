Το σχέδιο των αγροτών μέχρι τα Χριστούγεννα: «Στις γιορτές θα ανοίξουμε τους δρόμους για τον κόσμο»

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων στα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί και τον τρόπο με τον οποίο εκτιμάται ότι θα κινηθούν οι αγρότες.

«Η σημερινή απόφαση που διαμορφώνεται είναι να υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κατά τη διάρκεια των ημερών των Χριστουγέννων θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση και θα υπάρξει ενημέρωση προς τον κόσμο, ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι. Αυτό δεν σημαίνει απομάκρυνση των τρακτέρ, αλλά ρύθμιση της κυκλοφορίας και από τις δύο πλευρές. Θα υπάρχει διάδρομος διέλευσης, προκειμένου τόσο ο κόσμος όσο και εμείς να μπορέσουμε να μετακινηθούμε και να περάσουμε τις γιορτές. Μετά το πέρας των Χριστουγέννων, θα επιστρέψουμε εκ νέου στις κινητοποιήσεις».

«Θα αποφασίσουμε ποια ακριβώς ημέρα θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, πιθανότατα με το κλείσιμο των σχολείων. Αυτό είναι κάτι που συζητείται μεταξύ μας και αποτελεί τη βασική πρόταση της σημερινής ημέρας. Η πρόθεση είναι να κλιμακώσουμε μέχρι την Κυριακή και τη Δευτέρα και, τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία, την Τρίτη κατά πάσα πιθανότητα να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι. Αυτή είναι η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι. Δεν γνωρίζω ποια άποψη θα επικρατήσει τελικά, ωστόσο προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συγκλίνει η πλειονότητα».

Η «κόκκινη γραμμή» για τους αγρότες

Παράλληλα, όπως ανέφερε, τίθεται ξεκάθαρα μια «κόκκινη γραμμή», επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγορούν ότι έχει παραπλανήσει επανειλημμένα τους αγρότες. «Αυτό είναι κάτι που κυκλοφορεί έντονα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ, η οποία αποδόθηκε σε τεχνικό λάθος πριν από την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, και ερωτηθείς εάν το ζήτημα αποκαταστάθηκε, ο κ. Ανεστίδης ανέφερε ότι μεν τα χρήματα καταβλήθηκαν, ωστόσο οι συνέπειες για αρκετούς αγρότες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Όπως είπε, κάποιοι υπέστησαν σοβαρά προβλήματα, ακόμη και υγείας, ενώ ο ίδιος περιέγραψε ότι του σφραγίστηκε επιταγή, παρότι διέθετε τα χρήματα, με αποτέλεσμα να καταχωριστεί στον Τειρεσία. «Ποιος θα καλύψει όλα αυτά; Και πότε θα μπορέσω να βγω από τον Τειρεσία;» διερωτήθηκε.

Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις»

Η απόφαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, όπως εξήγησε, ελήφθη μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού.

«Τι ανέφερε προχθές ο πρωθυπουργός; Ουσιαστικά παραδέχθηκε μόνος του ότι τα 160 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται προέρχονται από χρήματα που περίσσεψαν. Δηλαδή, τα “περισσευούμενα” είναι τα χρήματα που κάποιοι έκλεβαν. Με αυτόν τον τρόπο ομολόγησε ότι άφηνε να γίνονται αυτές οι πρακτικές. Και δεν μιλάμε για μία χρονιά, αλλά για επτά ολόκληρα χρόνια.

Είπε επίσης ότι τα χρήματα θα επιστραφούν. Πότε όμως; Πότε θα αποκαλυφθεί πλήρως αυτό το σκάνδαλο; Μετά από δέκα χρόνια στις αίθουσες των δικαστηρίων; Αν εμείς φύγουμε από τη δημοσιότητα, όλα θα ξεχαστούν (…)».

Σχετικά με τη σημερινή συνάντηση στις Σέρρες, διευκρίνισε ότι αρχικά είχε στόχο την επίσκεψη στον πρωθυπουργό την Παρασκευή ή το Σάββατο. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, τέθηκε εκ νέου «κόκκινη γραμμή». «Μετά το χθεσινό σκάνδαλο, όπου “ο τέντζερης βρήκε το καπάκι”, αποφασίσαμε ότι δεν πρόκειται να συναντηθούμε με τον πρωθυπουργό. Όλοι όσοι συζητήσαμε μεταξύ μας καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα. Έχει ανοίξει έναν πόλεμο απέναντί μας», ανέφερε.

«Θα οριστεί αντιπροσωπεία προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να υπάρξει συνέχιση των κινητοποιήσεων παράλληλα με διάλογο, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης, δήλωσε ότι θα οριστεί αντιπροσωπεία προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση.

Όπως ξεκαθάρισε, οι αγρότες δεν αποχωρούν από τα μπλόκα και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις με το υπουργείο, ακόμη και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. «Υπάρχει επικοινωνία. Δεν ισχύει ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Εμείς ζητάμε λύσεις για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε», ανέφερε, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα εάν τα χρήματα που χάθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα επιστραφούν στους πραγματικούς αγρότες.

Σχετικά με τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο κ. Ουζουνίδης τόνισε ότι οδηγούν σε περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης των αγροτών, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα του πετρελαίου δεν εντάχθηκε καν στον προϋπολογισμό.

«Να γίνονται σωστά οι έλεγχοι»

Αναφορά έκανε και στα προβλήματα με το σύστημα ελέγχου των αγροτεμαχίων (monitoring), τονίζοντας ότι, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις καταβλήθηκαν χρήματα, σε άλλες όχι, δημιουργώντας νέο κύμα σύγχυσης. Όπως εξήγησε, δεν ζητούν να σταματήσουν οι έλεγχοι, αλλά να γίνονται σωστά και κατά την καλλιεργητική περίοδο, ώστε να μπορούν να αποδειχθούν τα πραγματικά δεδομένα.

Τέλος, επανέλαβε το αίτημα για εγγυημένες τιμές στο ρεύμα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει διάθεση συμβιβασμού, ενώ σχολιάζοντας τη συνεχιζόμενη απουσία ουσιαστικής ανταπόκρισης από την κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι ο διάλογος δεν μπορεί να είναι μονόπλευρος και χωρίς απαντήσεις.