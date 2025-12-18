Εν αναμονή των κρίσιμων αποφάσεων της σημερινής (18/12) σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτικών μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών, όπου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και θα διαφανεί αν μπορεί να αρθεί το τωρινό αδιέξοδο ή παραμένει ο κίνδυνος για Χριστούγεννα με αποκλεισμένες τις εθνικές οδούς, ακόμα και τις παρακαμπτήριες, τελεί η κυβέρνηση.

Χθες το απόγευμα πάντως, παρά το πακέτο μέτρων που έχει περιγράψει η κυβέρνηση εξαντλώντας τα περιθώρια, τον «βομβαρδισμό» πληρωμών στον οποίο επιδίδονται τα τελευταία 24ωρα ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ (ολοκλήρωση 487,9 εκ. ευρώ και υπολείπονται 600 εκ. ευρώ έως το τέλος έτους/ 4η δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου), αλλά και τις επιμέρους βελτιώσεις στις οποίες προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε μία σειρά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, το Συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ρίχνοντας μάλιστα και «άκυρο» στην πρόσκληση για διάλογο που έχει απευθύνει ο Πρωθυπουργός.

Στην ίδια σκληρή γραμμή κινείται και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο E65 στην Καρδίτσα, ενώ εκτιμάται ότι θα προταθεί και στα υπόλοιπα μπλόκα η συνέχιση των δράσεων με στόχο την αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση. Εξού και τα βλέμματα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένα στις Σέρρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως χθες το πρωί εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την εκτόνωση της κατάστασης εντός των επόμενων ημερών. «Θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα.

Πρέπει να λάβουν και αυτοί υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και να είναι τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν, θα έλεγα, μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων», σημείωσε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε πάντως χθες από το «τεχνικό λάθος» κατά την κυβέρνηση της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν στους λογαριασμούς αγροτών και κτηνοτρόφων τα επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ για εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, την αναδιανεμητική ενίσχυση, επιδοτήσεις για νέους γεωργούς και αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Κι ενώ είχε ήδη ανακοινωθεί η παράταση της καταβολής της ειδικής εισφοράς. Το αλαλούμ προκάλεσε τον εκνευρισμό αγροτών και κτηνοτρόφων που είδαν τη δυσάρεστη έκπληξη στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, πλήττοντας την εμπιστοσύνη τους προς την κυβέρνηση. Το λάθος πάντως διορθώθηκε άμεσα.

Το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνει ότι είναι αποφασισμένο να εξαντλήσει όλες τις δημοσιονομικές δυνατότητες για ν’ απαντήσει στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, χωρίς βεβαίως – όπως ξεκαθαρίζει – να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία. Δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη όμως εκπέμπει και ένα ακόμα μήνυμα, ότι η υπομονή απέναντι στα μπλόκα αρχίζει να εξαντλείται και πως αν οι κινητοποιήσει συνεχιστούν με την ίδια μορφή με ταυτόχρονη απόρριψη του διαλόγου, τότε και η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τη θέση της.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση όλων των πολιτών, όχι μόνο μιας επαγγελματικής ομάδας, όσο σοβαρά και αν είναι τα αιτήματά της και οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματα κάθε πολίτη. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάμε σε μια φάση ασταμάτητης, τέλος πάντων, άνευ ορίων, αναμονής. Η υπομονή και η αναμονή και της κοινωνίας, όλα αυτά δεν είναι ατελείωτα, δεν είναι χωρίς όρια. Και ο νοών νοείτω», υπογράμμισε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων

Η ισορροπία για την κυβέρνηση πάντως μοιάζει μ’ εκείνη σε τεντωμένο σκοινί. Καθώς από τη μία είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάει σε μια μετωπική σύγκρουση προσπάθειας να «σπάσει» τα μπλόκα κι από την άλλη ο εμπορικός και ο επιχειρηματικός κόσμος καταγράφει ήδη ζημιές από την καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων, ενώ οι πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν οδικώς ταλαιπωρούνται.

Το κλίμα αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, με 1 στους 2 ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 να θεωρεί πως «οι αγρότες που διαμαρτύρονται, δεν θα έπρεπε να κλείσουν τις εθνικές οδούς».

Την ίδια ώρα στη δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ το 79% απαντά πως συμφωνεί σε όλα/σε ορισμένα ή σε κάποια από τα αιτήματα των αγροτών.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πάντως έχει κοστίσει στη ΝΔ που καταγράφει πτώση και στις δυο μετρήσεις που παρουσιάστηκαν χθες. Σε αυτής PULSE κατά μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου από το 24,5 στο 23,5 και αντίστοιχα σ’ εκείνη της Opinion Poll το ποσοστό της είναι 23,8% από 24,3% τον Οκτώβριο.

Με ενδιαφέρον πάντως αναμένεται σήμερα και η ονομαστική ψηφοφορία που θα ζητήσει η ΝΔ - όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός - στη Βουλή επί της νομοθετικής ρύθμισης μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με στόχο της κυβέρνησης να αποδείξει ποιος έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τις παθογένειες, επιθυμεί τη διαφάνεια και προχωρά στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών επιδοτήσεων χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος και ποιος όχι.