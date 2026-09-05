Το σχολείο στο κέντρο της Αθήνας που μετατράπηκε σε έργο τέχνης

Υπάρχει ένα σχολείο στην καρδιά της Αθήνας που δεν μοιάζει με όλα τα άλλα. Η όψη του 39ου Γυμνασίου Αθηνών στην Κυψέλη άρχισε να αλλάζει όταν κάποια μέρα μια μαθήτρια μουντζούρωσε ένα τοίχο.

«Γιατί το έκανες αυτό;» τη ρώτησε η Ρέα Νταζύ, καθηγήτρια Γαλλικών στο σχολείο και εκείνη απάντησε: «Ήταν ήδη χάλια ο τοίχος, τι πειράζει;».

Τότε η κυρία Νταζύ άρχισε να αναρωτιέται πώς θα μπορούσε ο τοίχος του σχολείου να μη φαίνεται τόσο «χάλια». Είχε δει τοιχογραφίες και σκέφτηκε «μήπως έτσι κάτι να άλλαζε στο σχολείο;».

39ο Γυμνάσιο Αθηνών | ΑΠΕ ΜΠΕ

39ο Γυμνάσιο Αθηνών | AΠΕ ΜΠΕ

Βρήκε ένα πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας και σε συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου Γιάννη Κελεπούρη, ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια η μεταμόρφωση του 39ου Γυμνασίου. Οι δαπάνες καλύφθηκαν από τα οικονομικά του σχολείου και από προσωπικά έξοδα.

Κάποιοι πίστευαν ότι οι ζωγραφιές δε θα μακροημερεύσουν, ότι σύντομα θα χαλάσουν ή οι μαθητές θα γράψουν πάνω τους. Διαψεύστηκαν. Η δύναμη της τέχνης εξέπληξε τους πάντες, όπως περιέγραψαν η κυρία Νταζύ κι ο κ. Κελεπούρης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

39ο Γυμνάσιο Αθηνών | ΑΠΕ ΜΠΕ

Ζωγράφιζαν πάνω από 100 ώρες

Η κυρία Νταζύ χρειάστηκε για την προετοιμασία των έργων πάνω από 100 ώρες. «Δεν έβρισκα κάτι παρόμοιο στο ίντερνετ, για αυτό το στήσιμο πήρε τόσο πολύ χρόνο». Συμβουλεύτηκε το βιβλίο του Ισαάκ Ασίμοφ «Το χρονικό του κόσμου» για την ιστορία των ανθρώπων, τις εφευρέσεις, τις ανακαλύψεις, τις επιστήμες κλπ. Μελέτησε έργα τέχνης, αξιοθέατα κάθε μέρους, έκανε την επιλογή και έφτιαξε τις μακέτες με πάνω από 800 εικόνες, οι οποίες αποτυπώθηκαν στον διάδρομο του ισογείου με τη μορφή ιστορικής χρονογραμμης.

Μέσα σε 2,5 χρόνια περίπου 80 μαθητές συμμετείχαν και ζωγράφιζαν τους τοίχους του Γυμνασίου τα απογεύματα. Το αποτέλεσμα, 40 εντυπωσιακές τοιχογραφίες από την προϊστορία ως τις μέρες μας με καλλιτεχνική αρτιότητα που θα ζήλευαν οι επαγγελματίες.

Ένα πολύχρωμο ταξίδι στο χρόνο και στον κόσμο με αναπαραστάσεις από την αρχαία Αίγυπτο, τη Μινωική Κρήτη, την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, ως την εξερεύνηση του διαστήματος. Μάλιστα στις τάξεις του ισογείου υπάρχουν τοιχογραφίες εμπνευσμένες από το χρονολόγιο που έχει επιλεγεί για τον διάδρομο, με στόχο να σε «βυθίσουν» στην αντίστοιχη εποχή. Για παράδειγμα έξω από τη «Μοντερνα Τάξη» θα δει κανείς τον Σαρλό, τον Πικάσο κλπ.

Τοιχογραφίες καλύπτουν κάθε τάξη, τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Το κυλικείο, το προαύλιο, τη βιβλιοθήκη, τις τουαλέτες, τα μέτωπα στις πυλωτές. Κανείς δεν έχει πειράξει τις ζωγραφιές, ούτε μια γραμμή δε βρίσκεις πάνω τους. «Τα πρωτάκια του Γυμνασίου μόλις έρχονται κοιτούν τους τοίχους απορημένα, γιατί δεν είχαν συνηθίσει τέτοιο περιβάλλον. Και αμέσως έχουν την τάση να σέβονται το έργο», ανέφερε η κυρία Νταζύ.

«Λείπει από την Αθήνα -και γενικότερα στην Ελλάδα- η σύνδεση με την τέχνη και την ιστορία και αυτό είναι κρίμα», υποστήριξε η κυρία Νταζύ. Μια ιδέα εδώ, μια έμπνευση εκεί, θα σημάνει κάτι καινούργιο, σχολιάζει. «Τίποτα δεν είναι παρθενογένεση, από κάπου ξεκινάει κανείς. Τα παιδιά χρειάζονται ερεθίσματα, από το γκρίζο δεν παίρνεις έμπνευση», σημείωσε η κυρία Νταζύ. Βοηθάει πολύ στην καθημερινότητα, εκτίμησε και ο κ. Κελεπούρης, «να έρχονται τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί σε επαφή με κάτι όμορφο και ενδιαφέρον».

Η αλλαγή όψης του 39ου Γυμνασίου το έχει κάνει πιο ελκυστικό, διαπιστώνουν οι δυο εκπαιδευτικοί. Και η εμπειρία αυτή αποδεικνύει πως τελικά πολλά πράγματα που φαίνονται παγιωμένα μπορούν με δημιουργικό τρόπο να αλλάξουν ευχάριστα και να επαναπροσδιοριστούν.