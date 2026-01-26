Μενού

Σιδηρόδρομος: Αυτά είναι τα έργα για την αναβάθμιση του δικτύου

Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων φαίνεται να αποτελούν βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Υποδομών για να αναβαθμιστεί και να επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος.

Τρένο της Hellenic Train
Τρένο της Hellenic Train | Eurokinissi
Περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του δικτύου στη Θεσσαλία (ελέω της κακοκαιρίας Daniel) ώστε να επανέλθει σε λειτουργία η κεντρική «γραμμή» της χώρας, και η προώθηση projects στη Β. Ελλάδα που θα ενώνουν κομβικά λιμάνια (π.χ. Καβάλα, Αλεξανδρούπολη) με το δίκτυο.

Ακόμα προσανατολίζονται στον «διάδρομο» προς τις βαλκανικές χώρες και αυτές της Αν. Ευρώπης (π.χ. Μολδαβία και κυρίως Ουκρανία), αλλά και έργα στην Αττική ή την Πελοπόννησο, φαίνεται να και Μεταφορών όσον αφορά στο «παζλ» του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα.

ΕΛΛΑΔΑ