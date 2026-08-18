Σίφνος: Νέο βίντεο από την πτώση του ελικοπτέρου - Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία συντριβή

Νέο βίντεο από τη θανατηφόρα πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206 στη Σίφνο ήρθε στο φως, παρέχοντας επιπλέον ενδείξεις για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Στο νέο υλικό φαίνεται καθαρά η απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους, το οποίο γυρίζει ανάποδα και λίγα δευτερόλεπτα μετά στροβιλίζεται και πέφτει στο έδαφος με συνέπεια τον θάνατο του Έλληνα πιλότου και του ζευγαριού από τη Βρετανία.

Αμέσως μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δείτε το νέο βίντεο από τη Σίφνο:

Τραγωδία στη Σίφνο - Οι οδηγίες για τα ελικόπτερα Bell 206

Επείγουσα οδηγία προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εκδόθηκε σήμερα με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού από το δυστυχές συμβάν, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου.

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Για τον λόγο αυτό, η ΑΠΑ ζητά από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νηολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε επόμενη πτήση σε:

Οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου

Λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και οποιοδήποτε εύρημα φθοράς, ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας, πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προβλήματος, τα ελικόπτερα θα παραμένουν καθηλωμένα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και την επιβεβαίωση της καταλληλότητάς τους.

Κλιμάκια ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ΔΑΟΕ στη Σίφνο

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, στη Σίφνο μεταβαίνουν ήδη εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών) καθώς και στελέχη της ΔΑΟΕ (Ελληνικό FBI).

Οι έρευνές τους στο σημείο της πρόσκρουσης, στα χαλάσματα του ελικοπτέρου αλλά και η λήψη καταθέσεων αυτοπτών μαρτύρων, θα συντεθούν σε μία ευκρινή «εικόνα» των αιτίων του δυστυχήματος.

Σε αυτά προστίθενται και τα μέχρι τώρα βιντεοληπτικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές του ελικοπτέρου πριν την αποτυχημένη προσγείωση.

Τραγωδία στη Σίφνο - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σχετικά με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, την 17η Αυγούστου 2026, από την Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιήθηκαν τα εξής:

«Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου».