Σίκινος: Οι «απονερίστες» που βουτούν πίσω από πλοία χτύπησαν ξανά - Το κυνηγητό με το Λιμενικό

Εμβληματικό στιγμιότυπο του καλοκαιρού έχει γίνει ο αποχαιρετισμός των Σικινιωτών στους τουρίστες που αποχωρούν από το νησί, με τους «απονερίστες» που «κυνηγούν» τον απόπλου των πλοίων, βουτώντας στο λιμάνι την ώρα που φεύγουν, για να κολυμπήσουν στον αφρό.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είχαμε πάλι τα ίδια, καθώς λίγο αφού αναχώρησε το επιβατικό «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι του νησιού, οι κάτοικοι βούτηξαν στα απόνερα για να αποχαιρετήσουν το πλοίο.

Αυτή τη φορά όμως ο Αρχές προσπάθησαν να επιβάλλουν λίγη τάξη, με...ανεκτίμητα αποτελέσματα. Οι αξιωματικοί του Λιμενικού φαίνονται σε βίντεο στο TikTok να προσπαθούν να εμποδίσουν τους απονερίστες, και το οπτικό αποτέλεσμα θυμίζει ενήλικες που παίζουν αμπάριζα.

Το Λιμενικό βέβαια αποπειράθηκε να εμποδίσει τους επίδοξους κολυμβητές λόγω επικινδυνότητας. Αλλά με μόνο δύο άτομα δεν τα κατάφεραν, και αρκετοί από τους ντόπιους έκαναν την καθιερωμένη βουτιά ούτως ή άλλως.