Σίκινος: Ποιο είναι το έθιμο των «απονεριστών» και γιατί είναι πιο ριψοκίνδυνο από όσο νομίζουμε

Μπορεί το στιγμιότυπο με τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία στη Σίκινο, να κάνει το γύρο του διαδικτύου από εχθές, όμως το άτυπο έθιμο γίνεται για χρόνια κάθε καλοκαίρι στο νησί.

Υπενθυμίζεται ότι, το viral χθεσινό ντοκουμέντο, δείχνει κατοίκους της Σικίνου να βουτούν στα απόνερα για να αποχαιρετήσουν το πλοίο, «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι. Ωστόσο, Αρχές προσπάθησαν να επιβάλλουν λίγη τάξη, με...ανεκτίμητα αποτελέσματα.

Οι αξιωματικοί του Λιμενικού φαίνονται σε βίντεο στο TikTok να προσπαθούν να εμποδίσουν τους απονερίστες, και το οπτικό αποτέλεσμα θυμίζει ενήλικες που παίζουν αμπάριζα.

Σίκινος: Γιατί είναι ριψοκίνδυνο το έθιμο των απονεριστών

Οι «απονεριστές» αποτελούν θα έλεγε κανείς ένα...παράτολμο έθιμο, που προσελκύει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των τουριστών.

Μπορεί να φαίνεται απολαυστική η εικόνα με δεκάδες ανθρώπους να βουτούν στη θάλασσα, ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν πως δεν πρόκειται για αθώα διασκέδαση, καθώς οι βουτιές πίσω από κινούμενα πλοία μπορεί να οδηγήσουν σε τραγικά ατυχήματα.

Η δύναμη των απονερών, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο πρόσκρουσης στα βράχια ή στα κινούμενα τμήματα του πλοίου, καθιστούν το έθιμο εξαιρετικά ριψοκίνδυνο.