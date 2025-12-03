Σημαντικές καθυστερήσεις στον προαστιακό λόγω της διακοπής ηλεκτροδρότησης στη Γραμμή 3 του μετρό

Και τον προαστιακό επηρεάζει η διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε νωρίτερα στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με τη Hellenic Train.
Συγκεκριμένα, η εταιρία ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω των προβλημάτων ηλεκτροδότησης στο τμήμα από τον σταθμό Χολαργού έως τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπάρχει πρόβλημα ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός - Δουκίσσης Πλακεντίας που οφείλεται στη ΔΕΗ, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο - Εθνική Άμυνα.
