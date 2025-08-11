Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα, Δευτέρα, τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών.

H οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά γνωστοποίησε την επιθυμία της να μη σταλούν στεφάνια.

Αντ’ αυτού, καλεί όσους το επιθυμούν να στηρίξουν κοινωφελείς οργανισμούς. «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», έγραψε ο Αντώνης Σαμαράς σε σχετική ανάρτησή του, παραθέτοντας τα στοιχεία των τριών φορέων που μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά.

Λένα Σαμαρά: Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τον θάνατό της

Ανακοίνωση για τη νοσηλεία και τον θάνατο της Λένας Σαμαρά εξέδωσε η διοίκηση της πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας, αναφέροντας πως στις 13:00 μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο και στις 22:30 το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό.

Τονίζεται σχετικά πως στο Σισμανόγλειο εξετάστηκε από νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο ενώ αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Στον Ευαγγελισμό, κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η 34χρονη παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ:

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής

Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική,

καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για

περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Λένα Σαμαρά: Οδύνη από το βίντεο «αντίο» της Λίλιαν Βιλδιρίδη

Η Λίλιαν Βιλδιρίδη, γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την καλή φίλη της Λένα Σαμαρά, που έφυγε την Πέμπτη από τη ζωή.

«29 χρόνια μαζί… Και τώρα; Τώρα; Πέταξες ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων.. Καλό ταξίδι άγγελέ μου… Για μένα πάντα θα είσαι μοναδική!», έγραψε η Λίλιαν Βιλδιρίδη στο Instagram.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο με πολλές φωτογραφίες της ίδιας με τη Λένα Σαμαρά, από την παιδική τους ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση.