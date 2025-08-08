Κόρη Σαμαρά: Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν - Ποια ήταν η χαμογελαστή Λένα

Σοκαρισμένος είναι ο πολιτικός κόσμος αλλά και το πανελλήνιο γενικότερα από τον απροσδόκητο θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Το χαμογελαστό κορίτσι «έφυγε» από τη ζωή ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Είχε νοσηλευτεί με επιληπτική κρίση και όπως έγινε γνωστό, είχε ιστορικό ανάλογηων κρίσεων.

Επί 50 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση, με την υγεία της να επιδεινώνεται ραγδαία. Η 34χρονη Λένα, αρχικά νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, λόγω επιδείνωσης της κατάστασής της.

Ο Αντώνης Σαμαράς με την κόρη του Λένα | eurokinissi

Εκεί της έγινε η σύσταση να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις.Της έγινε καρδιολογικός έλεγχος αλλά η κοπέλα κατέρρευσε ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό.

Η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά | NDP

Σύμφωνα με πληροφορίες εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε ωστόσο στη συνέχεια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Επί 50 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν, ανακοινώνοντας τους γονείς της, που δεν έφυγαν λεπτό από δίπλα τους, τα τραγικά νέα.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Η αδυναμία της ήταν το τένις, αφού το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Επίδαυρος-"Όρνιθες" ΚΘΒΕ. Γιώργος Λούκος-Γεωργία & Αντώνης Σαμαράς με την κόρη τους, Λένα-Βαγγέλης Μεϊμαράκης με τη σύζυγό του, Ιωάννα Κολοκοτά | NDP

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέα, Πηνελόπης Δέλτα.

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Ξεν.Μεγάλη Βρεταννία-"Χριστουγεννιάτικο gala Lifeline Hellas".Majd Samaan-Θεοδώρα Βρούτση-Λένα Σαμαρά | NDP

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Η Λένα Σαμαρά με τον αδερφό της Κώστα | Facebook

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998 και είναι 27 ετών.



