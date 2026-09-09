Η Βουλή «υιοθετεί» τα παιδιά των πεσόντων πιλότων στην Τανάγρα

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσιαστικής μέριμνας, η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο αδικοχαμένων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του αεροσκάφους Phantom.

Τη σχετική ενημέρωση πραγματοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση της Πολιτείας να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες εκείνων που έπεσαν στο καθήκον. Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία «υιοθεσίας» για το παιδί του στελέχους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρος Κυνουρίας τον περασμένο Ιανουάριο.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει τη σταθερή οικονομική στήριξη των παιδιών, καταβάλλοντας σε καθένα από αυτά το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα παρέχεται αδιάλειπτα μέχρι τα παιδιά να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους, διασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών και των σπουδών τους.