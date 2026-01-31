Σήμερα το τελευταίο αντίο σε 5 από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία

Το «τελευταίο αντίο» σε ακόμη πέντε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη 27/1, στο τροχαίο δυστύχημα, στον δρόμο καρμανιόλα, στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) και χθες Παρασκευή (30/1) έγιναν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας σήμερα Σάββατο 31/1 στη 1 θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τους τρεις νέους που κατάγονταν από την περιοχή. Οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Στις 12 το μεσημέρι κηδευτεί στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου ακόμη ένα από τα θύματα του τροχαίου και στη 1 μετά το μεσημέρι ένα ακόμη αντίο σε θύμα της τραγωδίας θα ειπωθεί στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Εξιτήριο έλαβε το μεσημέρι της Παρασκευής, (30/01) ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Α’ Χειρουργική Κλινική, νοσηλευόταν από χθες, Πέμπτη.

Οι γιατροί έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή καθώς δεν φέρει κακώσεις και έτσι αποφάσισαν ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του.