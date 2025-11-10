«Σήμερα θα είχες γενέθλια»: Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδερφή του, Λένα

Η Λένα Σαμαρά θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλιά της, όμως η απώλειά της εξακολουθεί να βαραίνει την οικογένεια και τους οικείους της. Ο αδερφός της, Κώστας, θέλησε να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά του, γράφοντας:

«Σήμερα θα είχες γενέθλια. Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω.

Όμως νιώθω ότι σήμερα και κάθε μέρα είσαι δίπλα μας και γιορτάζουμε μαζί την κάθε στιγμή.

Αυτό το συναίσθημα ίσως να με γαληνεύει, να με ταξιδεύει…αλλά μου λείπεις…και αυτό με προσγειώνει στην πραγματικότητα».

Η 34χρονη Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, έπειτα από επιληπτική κρίση. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου είχε μεταφερθεί από το «Σισμανόγλειο».

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και στους φίλους της.