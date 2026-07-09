Σισμανόγλειο: Καταθέτει ο 74χρονος που φέρεται να έβαλε τη φωτιά - Τι συνέβη στο νοσοκομείο

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζει τον 74χρονο που προσήχθη από την αστυνομία για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.

Ο άνδρας, που νοσηλευόταν στον θάλαμο όπου ξέσπασε η φωτιά, εντοπίστηκε στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και προσήχθη από την αστυνομία, ως ύποπτος εμπρησμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να έλαβε τη φωτιά σε τσιγάρο, αλλά οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ανακοίνωση επί του θέματος.

Μετά τη φωτιά, το είχε σκάσει από το νοσοκομείο και είχε μεταβεί στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σημειώνεται πως προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου καθώς και 35 του δεύτερου ορόφου. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφτηκε αμέσως τον κίνδυνο, μπήκε στο δωμάτιο, όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Σε λίγα δευτερόλεπτα φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από τον θάλαμο, ενώ πυκνός καπνός είχε καλύψει τα πάντα.

Τι συνέβη στο Σισμανόγλειο

«Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό, δε μπορούσες να δεις τίποτα, έφυγα με τον ορό μου» σημείωσε ένας από τους ασθενείς του νοσοκομείου.

Στο νοσηλευτικό ίδρυμα, την ώρα της φωτιάς, έχασε τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα από ανακοπή.

Ο γιος της, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ενημέρωσε πως πέθανε σε άλλο σημείο του νοσοκομείου, αλλά αναμένει την έρευνα για να δει εάν ο θάνατός της σχετίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με την πυρκαγιά.



Ο θάλαμος 8 της Παθολογικής Κλινικής κάηκε ολοσχερώς ενώ μάχη έδωσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και δύο ειδικά οχήματα, για να μην επεκταθεί η φωτιά.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, που μετέβη στο σημείο προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού και την κατάσταση των ασθενών, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως η φωτιά ξεκίνησε από τον στρώμα ενός ασθενούς και έκανε λόγο για «εγκληματική ενέργεια» που θα μπορούσε να στοιχίσει πολλές ζωές.

«Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα. Ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη, δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία 0 74χρονος είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά, τρόμαξε και έφυγε» είπε ο ίδιος.

«Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, από αυτή την ατυχία – προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας – που μένει να αποδειχτεί πώς ακριβώς συνέβη», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε ούτε οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό.

«Πρακτικά ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια» σημείωσε, σε άλλο σημείο.