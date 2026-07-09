Σισμανόγλειο: Προσαγωγή ατόμου για τη φωτιά - Σημαντικές ζημιές στο νοσοκομείο

Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον θάλαμο 8 της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Σισμανόγλειου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εκκένωσή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας τον ύποπτο, από τον οποίο φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Κατά την ίδια πηγή, ο ίδιος φέρεται να είπε σε νοσηλευτές και αστυνομικούς, ότι ο ίδιος προκάλεσε τη φωτιά γιατί είδε κάποιο όνειρο, ενώ υπό διερεύνηση παραμένει το πώς έβαλε την φωτιά.

Το συγκεκριμένο άτομο έφυγε στη συνέχεια από το θάλαμο, ενώ η φωτιά επεκτεινόταν και ξεκινούσε επιχείρηση εκκένωσης των ασθενών.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στο σημείο και αποκάλυψε πως η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενή.

«Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Ο ασθενής έλειπε εκείνη τη στιγμή. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς το προσωπικό, το οποίο τους μετέφερε με πολύ μεγάλη τάξη και ασφάλεια. Μένει να αποδειχθεί αν η φωτιά ήταν προϊόν εγκληματικής ενέργειας» είπε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκλονισμένος από το συμβάν και τόνισε πως κινδύνευσαν ζωές.

Από τη φωτιά, όπως είπε, έχει καταστραφεί μία κλινική, που πρέπει να ξαναφτιαχτεί. «Αυτό είναι δευτερεύον, όμως. Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, γιατί θα μπορούσαν να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να θρηνούμε πολλά θύματα».