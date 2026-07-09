Συνελήφθη ο 76χρονος άνδρας, ο οποίος ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εντός χώρου του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η Παθολογική Κλινική του.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, που είχε αναλάβει την εξέταση του άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, εκείνος ομολόγησε την πράξη του.

«Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον ανωτέρω θάλαμο νοσηλείας» αναφέρεται, ειδικότερα στην ανακοίνωση.

Η πυροσβεστική, στην ενημέρωσή της αναφέρει πως ήταν «άμεση η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις 04:53, εντός χώρου του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών και συγκεκριμένα σε θάλαμο νοσηλείας του 1ου ορόφου».

«Στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έπειτα από μεθοδικές έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ένας 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά.

»Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον ανωτέρω θάλαμο νοσηλείας» επισημάνθηκε.

«Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού» καταλήγει η ανακοίνωση.