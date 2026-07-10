Σισμανόγλειο: «Ήμουν πιεσμένος ψυχολογικά και έβαλα τη φωτιά» είπε ο 76χρονος - Στον εισαγγελέα σήμερα

Ενώπιον εισαγγελέα θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή (10/07), ο 76χρονος που ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου νοσοκομείου.

Ο 76χρονος, ο οποίος ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και το έσκασε από το σημείο μετά τη φωτιά, εντοπίστηκε στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, στο σπίτι του, και τελικώς ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είπε στην αστυνομία ότι ήταν πολύ πιεσμένος ψυχολογικά και έβαλε τη φωτιά, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το πάπλωμα και να εξαπλωθεί σε όλη την κλινική.

Σημειώνεται πως λόγω της φωτιάς, που εξαπλώθηκε γρήγορα, έγινε εκκένωση του χώρου. Κατά τη διάρκειά της, μία ηλικιωμένη γυναίκα υπέστη ανακοπή ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός της συνδέεται κάπως με την κατάσταση στο νοσοκομείο ή απλά τα δύο συμβάντα συνέπεσαν.

Θα γίνει νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια.

Στο μεταξύ, ο 76χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στον εισαγγελέα περί τις 11:30, για να του απαγγείλει κατηγορίες. Αναμένεται να παραπεμφθεί σε εισαγγελέα και να απολογηθεί για την πράξη του.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να φτάσουν συνεργία στο Σισμανόγλειο για να γίνει μία πρώτη καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες.