Sivota Sun Side Serenity: Οικονομικές & ονειρεμένες διακοπές τον Οκτώβριο

Το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ενώ αποτελεί το ιδανικό ορμητήριο για να «ανακαλύψεις» τις ομορφιές του Αχέροντα!

Επίσης, από το λιμάνι των Συβότων θα κάνεις ολοήμερες κρουαζιέρες σε Παξούς – Αντίπαξους και τις γύρω παραλίες!

Το νέο «διαμάντι» της Θεσπρωτίας σου προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές αλλά μοναδικές αποδράσεις!

Το ξέρεις για παράδειγμα ότι μπορείς να συνδυάσεις τις διακοπές σου στο Sivota Sun Side Hotel με ημερήσιες βόλτες σε 2 από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας; Οι Παξοί του «Μαέστρο» και οι Αντίπαξοι κυριολεκτικά στα… πόδια σου!

Ακόμη το σκέφτεσαι;

Το Sivota Sun Side Hotel δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους επισκέπτες που εκτιμούν την απλότητα την ησυχία και την καλή ζωή, έναν προορισμό μακριά από τα συνηθισμένα και έναν πολυτελή τρόπο ζωής, γεμάτο προσωπικές απολαύσεις και ανέσεις.

Πρόκειται για ένα boutique ξενοδοχείο όπου η φιλοξενία και η αναψυχή συνδυάζονται με διακριτικότητα και γοητεία για να δημιουργήσουν ένα ήσυχο περιβάλλον, με υψηλή αρχιτεκτονική, ομορφιά και μαγευτική θέα. Δεν είναι ένα μέρος για να περάσει κάποιος αδιάφορα, αλλά η ιδανική επιλογή για διακοπές, αναψυχή και φιλοξενία απευθυνόμενη σε ειδικές περιστάσεις… ένα πραγματικό «σπίτι μακριά από το σπίτι», όπως και η επιτομή της εταιρικής μας φιλοσοφίας.

Superior Double

Τα superior δωμάτια αποτελούν έναν αρμονικό συνδυασμό μοντέρνου στυλ με σύγχρονες χρωματικές πινελιές, εμπνευσμένα από την φύση της Ηπείρου. Το άνετο κρεβάτι συνδυάζεται με υποαλλεργικά κλινοσκεπάσματα, ώστε να εξασφαλιστεί ένας απίστευτα ξεκούραστο ύπνος.

Premium Double

Το ταξίδι στα Σύβοτα ξεκινάει εδώ, μέσα στο θαύμα των λεπτομερειών και της επίπλωσης, στην αστραφτερή ατμόσφαιρα που δημιουργεί το ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, σε συνδυασμό με την άνεση ενός περιβάλλοντος σχεδιασμένου να εμπνέει ευεξία και χαρά.

Junior Elegant Suites

Γιατί να συμβιβαστείτε με λιγότερα; Αφήστε τον εαυτό σας να κερδίσει τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων δωματίων και ερωτευτείτε την πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Τα δωμάτια του Sivota Sun Side Serenity έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν όλα όσα επιθυμείτε: Έως 38 τ.μ. διαθέσιμου χώρου, για πλήρη απόλαυση της θέας που μπορεί να επιφέρει η θάλασσα.

Executive Double

Ευρύχωρα, φωτεινά και φιλόξενα, τα Executive Δίκλινα Δωμάτια προσφέρουν μεγάλη χωροταξία και πολλές ανέσεις. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε την απλή απόλαυση ενός πρωινού στο ιδιωτικό σας μπαλκόνι. Ένα δώρο για τα μάτια και την ψυχή σας.

Sivota Sun Side Hotel

W: www.sivotasunside.gr T: 2665000243

Instagram: www.instagram.com/sivotasunsideserenity/