Σκάφος του Λιμενικού «καρφώθηκε» σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου

Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια, στην είσοδο του λιμανιού στο Βόλο και οι αρχές άμεσα έσπευσαν στο σημείο.

Σκάφος του Λιμενικού βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε πάνω σε βράχια σήμερα το πρωί (7/12) στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου. 

Το περισταιτκό, σύμφωνα με το gegonotanews.gr, σημειώθηκε στις 08:00, και στο  σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού και τεχνικοί, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ζημιές και να οργανώσουν την απομάκρυνση του σκάφους. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ευτυχώς, με βάση τα όσα είναι γνωστά, δεν υπήρξε τραυματισμός. 

 

