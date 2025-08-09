Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελία για μεγαλοκτηνοτρόφο στη Θεσσαλία

Στο κόκκινο παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις, τη στιγμή που συνεχίζονται οι καταγγελίες για επιδοτήσεις γαλάζιων στελεχών.

Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος, ο οποίος βρέθηκε στο προσκήνιο, μίλησε στον ΑΝΤ1, δηλώνει νόμιμος και ζήτησε από τις Αρχές να τον ελέγξουν. Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών» πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Ούτρα, που ελέγχεται για τις επιδοτήσεις που έλαβε ο ίδιος και η οικογένειά του το 2024, οι οποίες έφταναν τις 777.000 ευρώ.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι απαντά ο ίδιος

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε πως δεν παρανόμησε: «Οι επιδοτήσεις είναι νόμιμες. Είμαι ο μεγαλύτερος παραγωγός βόειου κρέατος στην Ελλάδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν και τα ονόματα που αναφέρονται, δεν αναφέρονται στην οκογένεια τη δικιά μου.

Δεν μοιράζουν στην οικογένεια οι επιδοτήσεις και αν υπάρχουν δύο άτομα με το επώνυμο Ούτρας, τι σημαίνει; Μοιράζονται τα χρήματα στην οικογένεια; Δηλαδή από την ίδια οικογένεια δεν μπορούν να είναι δύο αδέρφια κτηνοτρόφοι ξεχωριστά; Δεν μπορούν να παίρνουν και οι δύο επιδοτήσεις;

Έχω δεχθεί επανειλημμένα πολλές φορές, όχι μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω δεχθεί πολλές φορές έλεγχο, γιατί η μονάδα μου είναι μία μονάδα πρότυπο».