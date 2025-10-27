Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ' οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η πρώην σύζυγος του φερόμενου αρχηγού

Αύριο είναι η τελευταία μέρα απολογιών για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα το βράδυ (26/10) τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον οργανισμό.

Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων.

Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

«Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο.

Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα» απαντά σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις κατηγορίες η κατηγορούμενη.

«Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου», είπε στον δικαστικό λειτουργό.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναμένεται η απολογία του φερόμενου αρχηγού

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια ενώ η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο.

Ανακριτής και Εισαγγελέας μέχρι ώρας έχουν αποφασίσει την προσωρινή κράτηση 9 κατηγορούμενων.