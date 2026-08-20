Σκιάθος: Βρετανοί τουρίστες «έπαιξαν» ξύλο με οδηγό ταξί για ένα ανοιχτό παράθυρο

Μία άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (20/8) στην Σκιάθο, ανάμεσα σε δύο Βρετανούς τουρίστες, ο ένας ανήλικος, και οδηγό ταξί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.gr, οι τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί προκειμένου να μεταβούν στο κατάλυμά τους. Αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά με τον οδηγό του ταξί για το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας.

Μέσα σε λίγα λεπτά όμως ο καυγάς κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν στο κεφάλι ο οδηγός και ελαφρύτερα ο ανήλικος Βρετανός.

Συνελήφθησαν τουρίστες και ταξιτζής

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Α.Τ. Σκιάθου οι οποίοι ακινητοποίησαν τους δυο Βρετανούς, ενώ ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου του έγιναν ράμματα στο κεφάλι.

Οι δυο Βρετανοί συνελήφθησαν για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ο οδηγός ταξί για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου. Επίσης συνελήφθη και ο πατέρας του ενός Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.