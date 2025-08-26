Σκιάθος: Πατέρας χτύπησε και κλώτσησε τον 8χρονο γιο του σε παραλία

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκδικάστηκε σήμερα (26/8) στη Σκιάθο, με έναν πατέρα να καταδικάζεται -παρά την απαλλακτική πρόταση της Εισαγγελέως- σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών καθώς χτύπησε επανειλημμένα τον 8χρονο γιο του σε παραλία.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά από καταγγελία της μητέρας, η οποία δήλωσε ότι στις 12 Αυγούστου, ο κατηγορούμενος χτύπησε το παιδί στην παραλία Αγίας Παρασκευής Σκιάθου, ρίχνοντάς το στο έδαφος και κλωτσώντας το επανειλημμένα. Το παιδί φέρεται να εμφάνισε μώλωπες στα κάτω άκρα, στον ώμο και στη μασχάλη.

Τον 8χρονο επέστρεψε στη μητέρα του ο πατέρας του παιδιού λίγες ώρες αργότερα, στο πλαίσιο της συνεπιμέλειας, την οποία έχουν συμφωνήσει από κοινού. Εκεί, η μητέρα αντίκρισε τους μώλωπες και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Σκιάθος: Τι ειπώθηκε στη δίκη

Κατά την ακροαματική διαδικασία, κατέθεσε ο πατέρας ενός φίλου του παιδιού και ο θείος του 8χρονου, οι οποίοι υποστήριξαν μεταξύ άλλων πως, αμφότεροι ήταν μαζί τους στην παραλία, η οποία μάλιστα είναι πολυσύχναστη κατά τις απογευματινές ώρες και υπήρχε πολύς κόσμος.

Όπως, μεταξύ άλλων, κατέθεσαν, ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα να είχε χτυπήσει το παιδί ο κατηγορούμενος, πόσω μάλλον για πέντε λεπτά όπως ισχυρίστηκε η μητέρα του, θα αντιδρούσε έστω και ένας από τους παρευρισκόμενους, κάτι που δεν συνέβη.

Η μητέρα υποστήριξε ότι το παιδί κακοποιείται συστηματικά και φοβάται να εκφράσει την άρνησή του να συναντά τον πατέρα, ενώ η υπεράσπιση του κατηγορούμενου πατέρα ισχυρίστηκε ότι οι μώλωπες προέρχονται από δραστηριότητες με θαλάσσια σπορ και ότι η μητέρα το επηρεάζει εναντίον του.

Η εισαγγελέας, στην αγόρευσή της, στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάθεση του ανήλικου. Όπως ανέφερε, ο λόγος του είχε ροή, αλλά σε αρκετά σημεία φάνηκε να αναπαράγει εκφράσεις που δεν ανταποκρίνονται στην ηλικία του και πιθανόν του είχαν υποβληθεί από ενήλικα. Επισήμανε επίσης ότι τα σημάδια μπορούσαν να δικαιολογηθούν από την τριβή με το γιλέκο των θαλάσσιων σπορ και κατέληξε ότι δεν αποδεικνύεται κακοποίηση.

Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν ακολούθησε την πρόταση και προχώρησε σε καταδίκη.

Με πληροφορίες από gegonota.news.