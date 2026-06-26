Μενού

Σκιάθος: Σοκ από την καταγγελία 19χρονης για βιασμό – Στον ανακριτή ο 28χρονος συνάδελφός της

Στον ανακριτή 28χρονος για βιασμό μιας 19χρονης. Το χρονικό της καταγγελίας, η άρνηση και οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA.

Reader symbol
Newsroom
Έμφυλη βία
Συγκέντρωση ενάντια στην έμφυλη βία | EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στον ανακριτή οδηγείται τη Δευτέρα ένας 28χρονος εποχικός εργαζόμενος στη Σκιάθο, κατηγορούμενος για τον βιασμό 19χρονης συναδέλφου του.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Η 19χρονη μετέβη στο σπίτι του συντρόφου της –ο οποίος συγκατοικεί με τον κατηγορούμενο– για να τον περιμένει, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Όπως κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας έλαβε μήνυμα από τον σύντροφό της ότι δεν θα επιστρέψει. Όταν ξύπνησε το πρωί, διαπίστωσε ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και προχώρησε αμέσως σε καταγγελία.

Σύμφωνα με το gegonotanews, ο 28χρονος αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία. Ισχυρίζεται ότι η μόνη αλληλεπίδραση που είχε με την κοπέλα ήταν όταν της ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι, ενημερώνοντάς την ότι ο σύντροφός της δεν θα ερχόταν.

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 19χρονης, καθώς και τα ευρήματα από την εργαστηριακή ανάλυση στα ρούχα της, τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ