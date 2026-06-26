Σκιάθος: Σοκ από την καταγγελία 19χρονης για βιασμό – Στον ανακριτή ο 28χρονος συνάδελφός της

Στον ανακριτή οδηγείται τη Δευτέρα ένας 28χρονος εποχικός εργαζόμενος στη Σκιάθο, κατηγορούμενος για τον βιασμό 19χρονης συναδέλφου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Η 19χρονη μετέβη στο σπίτι του συντρόφου της –ο οποίος συγκατοικεί με τον κατηγορούμενο– για να τον περιμένει, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ.

Όπως κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας έλαβε μήνυμα από τον σύντροφό της ότι δεν θα επιστρέψει. Όταν ξύπνησε το πρωί, διαπίστωσε ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο και προχώρησε αμέσως σε καταγγελία.

Σύμφωνα με το gegonotanews, ο 28χρονος αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία. Ισχυρίζεται ότι η μόνη αλληλεπίδραση που είχε με την κοπέλα ήταν όταν της ζήτησε να αποχωρήσει από το σπίτι, ενημερώνοντάς την ότι ο σύντροφός της δεν θα ερχόταν.

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 19χρονης, καθώς και τα ευρήματα από την εργαστηριακή ανάλυση στα ρούχα της, τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση.