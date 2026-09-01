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Σκιάθος: Τουριστικό σκάφος έπεσε πάνω σε ιστιοφόρο - Τραυματίστηκαν επιβάτες

Ένα περιστατικό το οποίο ευτυχώς δεν προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα, σημειώθηκε στη Σκιάθο, όπου ένα τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε ιστιοφόρο.

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Θάλασσα | Αρχείου/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI
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Ένα τουριστικό σκάφος με 42 επιβάτες προσέκρουσε σε ιστιοφόρο στα ανοιχτά της Σκιάθου χθες 31/08, με την κινητοποίηση της Λιμενικής Αρχής να είναι άμεση, όπως αναφέρει το gegonotanews.gr.

Συγκεκριμένα το σκάφος είχε φύγει από το λιμάνι της Σκιάθου προς τη νησίδα Τσούγκρια, και προσέκρουσε με το αριστερό μέρος της πλώρης του στο ιστιοφόρο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα στην πλώρη του σκάφους.

Το σκάφος αποβίβασε με ασφάλεια του επιβαίνοντες και έπειτα κατευθύνθηκε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου όπου προσέδεσε με ασφάλεια. Σημειώνεται πως διενεργήθηκε αλκοολομέτρηση στον κυβερνήτη του σκάφους η οποία ήταν αρνητική.

Από το Λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλουε του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας.

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