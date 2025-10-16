Μενού

Σκηνές από National Geographic στην Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει σε λίμνη για να γλιτώσει από λύκους

Απίστευτη καταδίωξη με ελάφι και αγέλη λύκων κατέγραψε κάμερα στην Πάρνηθα.

ελαφι
Ελάφι | Facebook
Ένα απίστευτο σκηνικό επιβίωσης κατέγραψε κάμερα στους πρόποδες της Πάρνηθας, με ένα ελάφι, κυνηγημένο από αγέλη λύκων, να βουτά μέσα στη λίμνη Μπελέτσι για να γλιτώσει.

Το απίστευτο βίντεο, που θα μπορούσε να αποτελεί σεκάνς σε ντοκιμαντέρ του National Geographic, αν και εντυπωσιακό, αποτελεί και μία ακόμα υπενθύμιση της ανθρώπινης παρέμβασης στον «πνεύμονα» της Αττικής, που οδηγεί τα άγρια ζώα όλο και πιο χαμηλά στον αστικό ιστό.

Στο βίντεο φαίνεται το ελάφι να έχει μπει μέσα στην λίμνη και να κολυμπά στην απέναντι όχθη. Κοντοστέκεται τότε μέσα στο νερό, επιτηρώντας τους λύκους που περιμένουν υπομονετικά να κάνει τη λάθος κίνηση.

 

