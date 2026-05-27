Σκηνές χάους σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη: Έστειλε στο νοσοκομείο 50χρονο μετά από σεξουαλική επίθεση στη σύντροφό του

Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, όταν -σύμφωνα με καταγγελία- επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο 29χρονου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό συνέβη όταν ένα ζευγάρι -μία 33χρονη και ο 29χρονος σύντροφός της, βουλγαρικής καταγωγής και οι δύο- επισκέφθηκαν το σπίτι του 50χρονου, με καταγωγή από την Αλβανία. Όπως καταγγέλθηκε, τη στιγμή που η 33χρονη κατευθύνθηκε προς το μπάνιο, ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε σεξουαλικά.
Ο 29χρονος άκουσε τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια προστρέχοντας στο σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με τον 50χρονο. Οι δύο άνδρες αλληλοτραυματίστηκαν, με αντικείμενα που χρησιμοποίησαν- κατά περίπτωση, σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και μεταλλικό σωλήνα.
Μετά το περιστατικό, ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του 29χρονου.
- Η επιστροφή Τσίπρα με την «ΕΛΑΣ»: Όσα έγιναν στο Θησείο και το παρασκήνιο πίσω από το νέο κόμμα
- Πολιτική βαβέλ vs πολιτική σταθερότητα από τον Μητσοτάκη: Πώς κρίνονται τα κόμματα Τσίπρα - Καρυστιανού
- Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη: Οι αλλαγές στην αίθουσα, οι ενστάσεις και το αίτημα για τηλεοπτική μετάδοση
- God Save the Queen: Το «απαγορευμένο» τραγούδι των Sex Pistols που έφερε χάος στη Βρετανία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.