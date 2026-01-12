Ένα ακραίο και σπάνιο για την Ελλάδα φαινόμενο έπληξε την Αλεξανδρούπολη, προκαλώντας σκηνές χάους μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Ισχυρός ανεμοστρόβιλος, με ριπές που άγγιξαν τα 150 χλμ/ώρα, σάρωσε το κέντρο της πόλης, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής.

Η στιγμή που η τζαμαρία διαλύθηκε

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ-καρέ τη δραματική στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος χτυπά εστιατόριο στο κέντρο. Η τζαμαρία υποχωρεί από τη δύναμη του ανέμου και θρυμματίζεται, εκτοξεύοντας γυαλιά προς τους θαμώνες.

Μέσα σε δευτερόλεπτα επικρατεί πανικός: άνθρωποι τρέχουν να καλυφθούν, άλλοι σκύβουν κάτω από τα τραπέζια, ενώ γονείς αγκαλιάζουν τα παιδιά τους για να τα προστατεύσουν.

Το βουητό του ανέμου ακούγεται ξεκάθαρα στο βίντεο, όμως κανείς δεν προλαβαίνει να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τη στιγμή της έκρηξης της τζαμαρίας.

Οι πελάτες καταφεύγουν έντρομοι στην κουζίνα, καλύπτοντας τα κεφάλια τους και στριμώχνονται πίσω από τους πάγκους μέχρι να νιώσουν ασφαλείς.

Καταστροφές σε όλη την πόλη

Η καταιγίδα, που σύμφωνα με τον Δήμο είχε χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλου, διήρκεσε μόλις δεκαπέντε λεπτά αλλά άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές.

Δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στο παραλιακό μέτωπο και σε κεντρικούς δρόμους καταγράφηκαν σπασμένες τζαμαρίες, ξηλωμένες κατασκευές και τραπεζοκαθίσματα που παρασύρθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Ακόμη και δίκυκλα μετακινήθηκαν από τη μανία του ανέμου.

